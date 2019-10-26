İYİ Parti iki yaşında

Bu resmin, Barış Pınarı Harekatı’nda oluşan bir resim olduğunu vurgulayan Akşener, “Bu resim milli bu fotoğraf. Milli meselelerde bir araya gelinebileceğini, iş milli meselelere geldiğinde, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda işte bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelindiği gibi Meclis’te de milli meselelerde bir araya gelinir. Bu milletimizin ferasetinin, irfanının, hikmetinin bize yüklediği bir görevdir” dedi. Resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

Akşener, Yazıcı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi dileğiyle, “Bir yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimiz uygun gördü, deniyoruz ama olmuyor. Gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye’nin nefes almasını sağlayın” dedi. Öte yandan dün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.