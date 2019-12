Kadına şiddetle mücadeleye tam destek

Edinilen bilgiye göre, sanatçılar önümüzdeki günlerde başlatacakları ‘kadına şiddet ve çocuğa yönelik cinsel istismarla ilgili bilinçlendirme projesi’ kapsamında Erdoğan’dan destek istedi. Projeye destek vereceğini ifade eden Erdoğan’ın sanatçıların katılımının artırılmasına yönelik çalışma yapılması önerisini getirdi. Erdoğan’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı 75 maddelik, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı”nı hatırlatarak, “Kapsamlı ve 75 maddelik bir çalışmamız olacak. Bunların duyurulması, her kesimin bilinçlendirilmesi için atılan her adımı önemsiyor, destek veriyoruz. Bu konuda atılan ve atılacak adımlara da her türlü desteği veririz” dediği kaydedildi. Erdoğan’ın, “Hükümetimiz şiddete karşı çok hassas, kadına yönelik şiddetle de, istismar ve taciz olayları ile de mücadelemiz devam edecek. Her kesimden aldığımız destek ile bu çirkinliği yok edeceğimize inanıyorum. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımladı, kadına şiddet konusunda topyekün mücadele ediyoruz. Umuyorum her alanda en kısa zamanda sonuçları almaya başlayacağız” dediği öğrenildi.