Kılıçdaroğlu: Başkandan fazla ücret alan işçi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde sendikalaşmaya karşı olmadıklarını belirterek, “Ücret sendikacılığına karşıyız. Şu anda bizim belediye başkanlarımızdan fazla ücret alan işçilerimiz var. Bizi yeniden hani Erdoğan’ın çok sık söylediği var ya ‘çöp dağları’... O noktaya taşımak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim” dedi.



Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında Ankara’ya gelen yaklaşık bin 500 vatandaşla CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun burada yaptığı konuşmada, “Belediye başkanının mesaisi olmaz. 24 saat görev başındadır. O beldede yaşayan herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecek. Bir yerde çocuk aç mı yatıyor yatağa, aç mı giriyor, o gece belediye başkanı o çocuğun karnı doymadan evine gidip uyumayacak. Bizim belediyecilik anlayışımız budur” ifadelerini kullandı.



‘Ayrımcılık yok’



Maltepe’de hâlâ tapu sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bütün bunların çözülmesi lazım. Bir kısmını çözdüler, bundan sonra da çözülmesi lazım. Çünkü İstanbul’un sorunları fazla, göreceksiniz hep beraber İstanbul’un sorunlarını beş yıl içinde Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında büyük ölçüde çözeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda A Partili, B Partili yoktur. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Kızmadan, dökmeden, dağıtmadan, kavga etmeden bütün herkesi kucaklamak bizim yeni siyaset felsefemizin ana unsuru” diye konuştu.



Belediyelerdeki sendikalaşmaya itiraz etmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ücret sendikacılığına karşıyız. Ücret sendikacılığı, yani ben yüksek ücret alacağım... Şu anda belediye başkanlarımızdan fazla ücret alan işçilerimiz var. Tamam kardeşim ücretini al, grev yapacağım diyorsun... Bizi yeniden hani Erdoğan’ın çok sık söylediği var ya ‘çöp dağları, çöp dağları...’ O noktaya taşımak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim. Ücret istiyorsan adalete uygun olacak ücretin. Hakka, hukuka uygun olacak ücretin. Biliyorum Şişli Belediyesi’nde işçilerimiz var, devletin genel müdüründen fazla aylık alıyorlar. Çalış diyorsun, bir de çalışmıyor... Olmaz.”





