MGK’dan ‘Güvenli Bölge’ mesajı: Daha ileri adımlarla güçlendirilecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. ABD’ye verilen iki haftalık süre dolarken, MGK’da Güvenli Bölge çalışmaları ele alındı. Fırat’ın Doğusu’na yönelik olası harekâtın da masaya yatırıldığı MGK’da, yapılan son hazırlıklar değerlendirilirken “daha ileri adım” mesajı verildi.



MGK sonrası yapılan açıklamada, “Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; Millî Güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir” denildi. MGK’nın eylül ayı olağan toplantısı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik MGK’da, ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alındı. Toplantının ana gündemini, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon ve Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “Güvenli Bölge” çalışmaları oluşturdu. MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



TERÖRLE MÜCADELE: Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınmış, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş ve konu müzakere edilmiştir.



DAHA İLERİ ADIMLARLA: Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; Millî Güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir.



TAMAMEN TEMİZLENENE KADAR: Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.



Milli Güvenlik Siyaset belgesi



Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin Millî Güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.