'Milletimiz değerlerine sahip çıkacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerine gönderdiği mesajda, “Aziz milletimiz, kadim medeniyetimizden bugüne miras kalan değerlerine her zaman sahip çıkacak; bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı esas alan anlayış gelecek nesillerimize de ışık olacaktır” ifadelerini kullandı.

54’üncü Ulusal, 28’inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Levent Gök, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra çok sayıda CHP’li belediye başkanı, miletvekili ve vatandaş katıldı.

Erdoğan’dan mesaj

Kılıçdaroğlu ve Bakan Ersoy, birlikte girdikleri salonda vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende semah ekibi de gösteri sundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’a gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: “Anadolu topraklarının ruhunda barış, mayasında kardeşlik ve dayanışma vardır. Atalarımızdan bizlere miras kalan bu hasletler, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temelidir. Yüzyılları aşan mesajları, nasihatleri ve eserleriyle milletimizin yolunu aydınlatan gönül erlerimiz bu topraklarda sevgi, saygı ve hoşgörü kültürünün sağlam temellerini atmışlardır. Hacı Bektaş Veli de bizlere rehberlik eden tüm gönül erlerimiz gibi, farklı dillerden, farklı kökenlerden ve kültürlerden insanları kucaklayan anlayışı, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurduğu öğretileri ile toplumsal barış ve huzurun tesisinde bizler için ilham kaynağı olmuştur. Tarihini her döneminde vatanına ve bayrağına yönelen tehditlere karşı birlik ve beraberliğinden ödün vermeden mücadele eden aziz milletimiz, kadim medeniyetimizden bugüne miras kalan değerlerine her zaman sahip çıkacak, bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı esas alan anlayış gelecek nesillerimize de ışık olacaktır.”

Erdoğan’ın mesajını, salondaki vatandaşların yanı sıra Kılıçdaroğlu da alkışladı.

‘Başarısız kalacaktır’

Ersoy da yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da barış ve kardeşliği tesis ettiğini, onun mirasına sahip çıkmanın herkese düşen bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ersoy, “Anadolu topraklarının coğrafi fetihlerini yapanların yanında bir de gönül fatihleri vardır. Hacı Bektaş Veli yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerdeki en önemli isimlerden birisidir. Sözünü ettiğimiz bu mücadele dünya döndükçe sürecektir. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız” dedi. Türkiye üzerine tuzaklar kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Ersoy, bu tür girişimlerin başarısız kalmaya mahkûm olduğunu kaydetti.

Vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

Muğla’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı ve birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Vali Esengül Civelek ile de görüştü.

Erdoğan, yeni ABD elçisi SatterfIeld’I kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos’ta ABD’nin yeni Ankara Büyükleçisi David Satterfield’ı kabul edecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, şubat ayında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği Satterfield’ın atamasını, ABD Senatosu, 28 Haziran’da onaylamıştı. Satterfield, 10 Temmuz’da Türkiye’ye gelmiş ve resmen göreve başlaması için gerekli prosedür olarak Erdoğan’a güven mektubunu sunmak için randevu talep etmişti ancak görüşme gerçekleşmemişti. Satterfield önceki gün, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yemin etti. Önümüzdeki günlerde Ankara’ya gelmesi beklenen büyükelçi, Erdoğan’a 22 Ağustos’ta güven mektubunu sunacak ve görevine “resmen” başlayacak. -ECEM TOPLAR Ankara

Başkanlarla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde partisinin kazandığı 15 büyükşehrin belediye başkanlarıyla önümüzdeki hafta ilk kez bir araya gelecek. AK Parti’nin kuruluş yıldönümü kutlaması ile MKYK toplantısının yapılacağı 23 Ağustos’tan bir gün önce planlanan toplantıda, büyükşehir belediyelerindeki işleyiş, belediyelerin ihtiyaçları, talepleri gibi konu başlıklarında istişarelerde bulunulacak.

AK Parti’nin belediye başkanlıklarını yüksek oranla kazandığı illere “teşekkür ziyaretleri”ne başlaması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Mart seçimlerinde partisinin kazandığı 15 büyükşehirin belediye başkanlarıyla önümüzdeki hafta ilk kez bir araya geleceği öğrenildi. - AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara