Pekşen, AK Parti’ye 100 bin TL ödeyecek

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, katıldığı bir televizyon programındaki, “Darbeyi AKP’nin kendisi yaptı” şeklindeki sözleri nedeniyle AK Parti’ye 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Manevi tazminata ilişkin dava Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya AK Parti’nin avukatı Burhanettin Sevencan ile Pekşen’in avukatı Koray Özyurt katıldı. Özyurt, müvekkilinin program tarihinde milletvekili, davacının ise iktidar partisi olduğunu belirterek, “AİHM’nin normal bir milletvekilinin dahi incitici, hatta gurur kırıcı eleştirilere ve ifadelere katlanılması gerektiğine ilişkin kararları olduğunu” anlattı ve davanın reddini istedi. Hâkim Mustafa Özdemir, davayı kabul ederek, Pekşen’in AK Parti tüzel kişiliğine 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı. -ANKARA Milliyet