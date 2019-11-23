‘Silah altında 231 bin er-erbaş var’

Bedelli askerlik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 53.8 milyar değerindeki 2020 bütçesi kabul edildi. Vekillerin sorularını yanıtlayan Akar şunları kaydetti:

ZAFİYET YAŞANMADI: Yeni askerlik sistemiyle askerliğin 6 aya düşmesi sonucu bir zafiyet yaşanmadı. Terörle mücadelede sorun yok. Hudutlara askeri personel takviyesi yapıldı, Kıbrıs’ta tedbirler alındı, sorun yaşanmadı. Kanun yürürlüğe girmeden önce 217 bin 115 er ve erbaş vardı. Şu an hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altında bulunuyor. Askerliğin 6 aya düşürülmesi zafiyet yaratmadı.

20 BİN BAŞVURU: Yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra, şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi.

VİCDANİ RET: Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yok. Vicdani ret kapsamında 82 milyonluk ülkemizde 2019’da bugüne kadar 18 kişi müracaatta bulundu.

AY YILDIZ PROJESİ: (Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının tek çatı altında toplanması) Etimesgut’ta bir yer seçimi yapıldı. Önümüzdeki aralık-ocaktan itibaren çalışmaların başlamasını planlıyoruz.

ÖZELLEŞMEYECEK: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) özelleştirilmesi söz konusu değil. Çok geniş çaplı tespitler yapıldı. Burası en kısa zamanda tanıyamayacağınız bir hale gelecek. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle MKE’nin fabrikaları modernize edilecek. Silah fabrikasının da yaklaşık 300 milyonluk siparişi mevcut.

Denetim MSB’de

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, fabrikanın MSB’de kalmak üzere ASFAT’a verildi. Fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına BMC’ye verildi. Her türlü fabrikanın denetim yetkisi bakanlığımıza ait. Protokole göre hali hazırda fabrikada üretilen optik, bakım onarım gibi hiçbir faaliyet aksatılmayacak. Devlete ilave maaliyet getirilmeden, TSK’nın ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek.”