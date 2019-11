Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan palet fabrikası açıklaması: Satılan bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler.



- Önümüze konulan tüm engelleri yıkarak yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız sınamalara dayanabilecek pek az ülke vardır.



- İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir.



- Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık.



- Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her yolu denemelerine rağmen başarılı olamadılar.



- Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bin bir yalanı devreye soktular bunun da önünü kestik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık.



- Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık.



- CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.



- Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun.



- Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?



- Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SKK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.



- Her fırsatta yabancılara ülkeni kötüleyeceksin. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin diyeceksin. Bay Kemal olmak için bunlar yapmak şart.



- Doğru olmadığını bildiğin hadiseleri tekrar edecek tepki görünce bir süre bekleyip yine aynı şeyi söylemeye devam edeceksin.



- Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği görüşmeleri, harekatları tam tersinden anlatmak için ıkınıp sıkınacaksın.



- Savunma Sanayimizi güçlendirmek için attığımız her adımı kötüleyeceksin. Palet fabrikası ile ilgili her yalanı söylüyor. Sattılar diyor. Vicdansız, satılan bir şey yok. İşletme hakkını aldılar. Personel çıkarma diye de bir şey yok. Eğer burada yasal olmayan bir şey varsa Türkiye bir hukuk devleti gerekli müracaatı yaparsın.

Satılan bir şey yok.