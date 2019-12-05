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05.12.2019 - 17:17 | | BAHAR ATAKAN - ANKARA

Son dakika.... Meclis'te resmen kabul edildi! O yasa metinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini içeren Dijital Hizmet Vergisi Yasası'nın 50. maddesi, yasa metninden çıkarıldı.

Son dakika.... Meclis'te resmen kabul edildi! O yasa metinden çıkarıldı

Oylama, "açık oylama" şeklinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasa maddesini 2 Aralık 2019'da veto etmişti. Oylamaya 322 vekil katıldı. Maddenin metinden çıkarılması için 322 milletvekili de kabul oyu verdi.

Madde yasa metninden oy birliğiyle çıkarılmış oldu.

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