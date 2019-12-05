Soylu: Kötü muameleyi tamamen sıfırlayacağız

Soylu, dün Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen, “Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi” programındaki konuşmasında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 542 bin kolluk personelinin görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

‘Bir karakter değildir’

“Bu kadar kalabalık bir sayı içinde etik ve kanuna uygun davranmayan, yanlış davranışlar içinde olan kişiler olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ama bu asla bir karakter değildir” dedi. Soylu, kuralları ihlal eden ve hakikaten sınırları aşıp istismar eden, bu konuda görevini kötüye kullanan, özellikle kolluk güçlerinin itibarını farklı bir noktaya eğmeye çalışanlara müsamaha gösterilmediğini söyledi. Soylu, “Bu konuda da gerek jandarma gerek polis gerekse de sahil güvenlik hatta korucularımız da dahil olmak üzere hepsini cezai müeyyideyle karşı karşıya bıraktığımızı veyahut daha ağır bir cezayla ilişiklerini kestiğimizi söylemek isterim.”

Geçen yıl 31 başvuru

Soylu, şunları anlattı: “Türkiye genelinde polis ve jandarma bölgelerinde kötü muamele iddialarına ilişkin 2017’de toplam 70 başvuru olmuş, 2018’de bu sayı 31’e gerilemiştir. 2019’da ise yıl bittiğinde sayıyı paylaşacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkemiz aleyhine verdiği ihlal kararlarında insanlık ve onur kırıcı muamele kararı 2016’da dokuz, 2018’de 11’dir. Bu rakam, 2011’de 36’dır, 2012’de 18 oldu. Aşağı doğru bir azalış trendi içinde, küçük iniş çıkışlarla bahsettiğim seviyeye gelmiştir.”

“İşkenceye sıfır tolerans” ilkesinin devletin, hukukun en önemli politikası olarak benimsendiğini dile getiren Soylu, “Kolluk gözetimi altında işkence ve kötü muamele bir insanlık suçudur ve bunu tamamen sıfırlama kararlılığındayız” dedi.