‘Türkiyemizin doğum günü’

Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Org. Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da katıldı. Vali Ali Yerlikaya “Türkiyemizin doğum gününü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu miras büyüyerek, her gün daha güzele ilerliyor” dedi.