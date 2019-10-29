29.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul
‘Türkiyemizin doğum günü’
Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Org. Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da katıldı. Vali Ali Yerlikaya “Türkiyemizin doğum gününü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu miras büyüyerek, her gün daha güzele ilerliyor” dedi.
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.