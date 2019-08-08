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08.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Ulaşımda bayram önlemleri tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı tatilinde bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldıklarını belirti. Turhan, bayram tatili dolayısıyla 9 Ağustos akşamı itibarıyla milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi. TCDD Taşımacılık AŞ’nin bayram dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara günlük YHT sefer sayısının 16’dan 18’e çıkarıldığını anımsatarak şu bilgileri verdi:

Ulaşımda bayram önlemleri tamam

“Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı. İlave vagonlarla İzmir Mavi Tren, Konya Tren ile Doğu, Güney Kurtalan, Van Gölü, Erciyes, Toros, Fırat ve Pamukkale ekspreslerinin kapasitesi 13 bin 500 kişi artırıldı. Ayrıca yataklı vagonlarda da 120 yataklık kapasite artışı sağlandı.”

Turhan, FSM Köprüsü’ndeki çalışmanın, Kurban Bayramı’nda vatandaşların mağdur olmaması için hızlandırıldığını bildirerek, 24 saat esasına göre çalışılması ve hava koşullarının uygun gitmesi, çalışmaların öngörülen süreden önce bitirilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Yüzde 60-70 artış

Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesini beklediklerini bildirdi. Bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm tedbirleri aldıklarını belirten Turhan, şöyle devam etti: “Şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum.”

Motosikletlinin ölümden döndüğü an kameradaBeyoğlu’nda Unkapanı Köprüsü’nden çıkan motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyreden otobüse çarptı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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