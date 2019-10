YPG, 120 saat içinde çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pence’in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Toplam 4 saat 20 dakika süren görüşmelerin ardından iki ülke arasında 13 maddelik bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma çerçevesinde YPG-PYD’nin belirlenen güvenli bölgeyi terk etmesine karar verildi. Kritik görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

KONTROL TSK’DA OLACAK: Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarını korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu ve bundan sonraki süreçte tabi ki herkesle bu alanda işbirliğimizi sürdüreceğiz. YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve BMGK 2254 sayılı kararı temelinde siyasi sürece bağlılığımızı da bugün bir kere daha teyit ettik. NATO müttefiki olarak aramızdaki dayanışmayı kayda geçirdik.

DURDURMA DEĞİL: PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz, durdurma değil. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz ve güvenli bölgeden bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durmamız söz konusu olacaktır.

YAPTIRIM GİRİŞİMİ DURACAK: Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır. Biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra, 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır. Bundan sonra DEAŞ ile mücadelede eşgüdüm ve işbirliğinde olma konusunda mutabık kaldık.

TAMAMININ GÜVENLİ BÖLGE OLMASI ADIMI: (Güvenli bölgenin sınırlarıyla ilgili) Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor, çekilme kararını aldılar. Bu bölgede Münbiç dahil bazı bölgelerde rejim var. Fırat’ın doğusunda kuzeyde Kamışlı dahil rejimin olduğunu biliyoruz. Dünden itibaren Ayn el Arab, Kobani bölgesine rejim ve Rusya unsurları girdi. Menbiç ve bazı diğer bölgeleri Ruslarla görüşeceğiz. Sayın Putin, detaylı adımları görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Soçi’ye davet etti. Ayın 22’sinde Rusya ile bu konuları ele alacağız. Bizim amacımız nedir? 32 kilometre derinlikte ve Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar 444 kilometre uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması, tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometrelik bir derinlik güvenli bölge. Bunun bir kısmını Amerika ile hallediyoruz. Menbiç ve bazı kısımlarını Rusya ile görüşeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu bölgenin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için hangi adımlara gerekiyorsa bunu da atacağız.

TAKVİMLENDİRME OLMAZ: (Sığınmacıların yeniden evine dönmesi takvimi) İnsani konular matematik meselesi değildir. Buraların tamamen güvenli bölge haline gelmesi lazım. Bu insanların gönüllü olarak buralara dönmesini desteklememiz lazım. İlk etapta 1 milyon sonraki aşamada 2 milyon insanın kendi evine dönmesi bizim planımız.

RUSLARLA GÖRÜŞÜRSÜNÜZ DEDİLER: (Menbiç’teki ve Kobani’deki süreç) Rusya’nın girip girmemesi ABD’nin garantisinde olan bir şey değil. Onlar başından beri ‘biz çekilirsek onlar girecek’ diyordu. Ruslar ile anlaşsak da anlaşmasak da uzun zamandır çalışıyoruz. Salı günü Soçi’ye gitmemizin sebebi bu. Kobani meselesini de biz gündeme getirdik, sorduk. Pence’in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey konuşulmadı. Onların dediği şu artık orada Ruslar ve rejim var. Onu siz Ruslarla görüşürsünüz dediler.

CEVABI AMERİKAN HALKI VEDİ: (Trump’ın tweeti ve mektubu) Trump’ın tweetleri herkesi şaşırtmıyor artık. Amerika’nın da ilgisini çekiyor. Böyle bir varılan mutabakattan memnuniyet duyması önemli. Milyonlar diye rakamları abartır ya da abartmaz ona bir şey demeyeceğim. Mektup ile ilgili biz harekatı 9 Ekim’de başlattık. Cevabı sahada verdik. İkincisi, bizim herhangi bir teröristle müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Cumhurbaşkanımız Trump’a söyledi. Ayrıca Trump’ın da teröristlerle muhatap olmasını doğru bulmadığını Cumhurbaşkanımız net şekilde söyledi. Diğer taraftan arabuluculuğun da doğru olmayacağını söyledi. ABD’ye de bunun yakışmadığını da mektuptaki üslubun yakışmadığını, Amerikan toplumu cevap veriyor, bu kadar seviyesizlik görmedik diye. Biz, seviyesizlik olunca da Türkiye ciddi bir devlettir. Cumhurbaşkanımızın bu seviyeye inmesi olmaz. Dolayısıyla seviye ile ilgili en iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir.

BİZZAT TAKİP EDECEĞİZ: (Sahada 5 günde gözlem olacak mı?) Elbette. Ara vermek demek askerin çekilmesi demek değildir. Biz orada var olmaya devam edeceğiz. Mevcudiyet ve istihbari kaynak ile birlikte ne yapıldığını bizzat takip edeceğiz. Gözümüzün önünde olacak. Denetimleri de yapacağız. Geçmişte Menbiç, Amerika ile sahada askerlerimizin güvenli bölge çalışmaları var, olanlar var olmayanlar var, detaya gerek yok. Burada ne olup ne olmadığını görmüş olacağız 5 günlük sürede. Atılan her adımı göreceğiz. -ANKARA Milliyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye Türk tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer aldı. ABD heyetinde ise Pence’nin yanı sıra Pompeo, Jeffrey, O’Brien ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield hazır bulundu.

‘DAVET GEÇERLİ’

Çavuşoğlu, Erdoğan’ın 13 Kasım’da planlanan ABD ziyaretiyle ilgili “Trump, davet etti. Bugün de gördük ki davet halen geçerli. Önümüzdeki süreçte inşallah bu ortak açıklamanın içinde yer alan unsurlar başarılı şekilde uygulanır. Bizim endişelerimiz giderilir, beklentilerimiz karşılanır, adımlar atılır, tabi ki bu ziyaret de o şartlarda gerçekleşir” dedi.

‘Türkiye kazandı’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile varılan anlaşmayı Twitter’dan değerlendirdi. Kalın, “Sahada ve masada akıllı, kararlı ve güçlü hamlelerle Türkiye Kazandı. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam” ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Bölgeden çıkma güvencesi verdiler

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünün ardından yaptığı açıklamada Türkiye ve ABD’nin, DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını vurgulayarak, “(120 saat içinde) ABD, YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak” dedi. YPG’nin kendilerine söz konusu bölgeden çıkma güvencesi verdiğini belirten Pence, Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin, “120 saatlik sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye’nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak” dedi. “Türkiye ve ABD, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü dostluğu ve liderliği sayesinde bugün anlaşmaya varıldı” diyen Pence, çekilme tamamlandıktan sonra operasyonun durdurulacağını belirtti. ABD yönetiminin, YPG/PKK ile temas halinde bulunduğunu belirten Pence, YPG/PKK’nın, sınırın 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneyine çekilmesini sağlamaya başladıklarını kaydetti. Pence, Türkiye’nin Kobani’de bir askeri müdahalede bulunmayacağını söyleyerek, ileride uluslararası temelde oluşturulacak bir güvenli bölge için Türkiye ve ABD’nin anlaşmaya vardığını belirtti. Pence, “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşkes için adım atması konusundaki istekliliğinden minnettarlık duyuyor” dedi. - AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

TÜRKİYE VE ABD ORTAK AÇIKLAMASI

YPG’ye verilen ağır silahlar toplanacak

- MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI:

Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyit eder. ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

- EŞGÜDÜM GEREKLİLİĞİ:

Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

- TÜM TEHDİTLERE KARŞI KORUMA:

Türkiye ve ABD “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

- İNSAN HAKLARI VURGUSU:

Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

- DEAŞ’LA MÜCADELE:

Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

- TERÖRLE MÜCADELE MUTABAKATI:

Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

- SİVİLLER İÇİN AZAMİ DİKKAT:

Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

- SİYASİ SÜRECE BAĞLILIK:

Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

- AĞIR SİLAHLAR TOPLANACAK:

Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

- GÜVENLİ BÖLGE TSK’NIN KONTROLÜNDE OLACAK:

Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

- 120 SAAT İÇİNDE ÇEKİLME:

Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

- YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK:

Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsi geçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

- BİRLİKTE ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ:

Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Türkiye ve ABD’nin anlaşmaya varmasına giden süreçte, Ankara’da baş döndüren bir görüşme trafiği yaşandı. 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD heyetinin Türkiye’ye gelmesi kararı çıkmıştı. Türkiye’ye gelen ABD heyeti, kritik temaslarını dün tamamladı. İlk olarak Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. O’Brien başkanlığındaki heyet, Kalın ile görüşmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’la görüştü. Ankara’da dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, O’Brien’ı kabul etti. Sürecin en kritik görüşmesi Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabul etti. Pence’i Külliye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Pence’e ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da eşlik etti. Pence, Jeffrey ile gelirken Jeffrey, Türkçe olarak Erdoğan’a, “Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı nasılsınız?” dedi. Erdoğan, “İyiyim, sizler nasılsınız” karşılığı verirken Jeffrey de, “Çok iyiyim sağolun” dedi. Görüşmelerde Barış Pınarı Harekâtı’nda atılacak adımlar, PKK/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, güvenli bölge oluşturulması ABD’nin yaptırım kararlarının çerçevesi tüm detaylarıyla ele alındı. Öte yandan Pence’in başkente indiği saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti kabul etti. - KIVANÇ EL Ankara

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ORTAK ÇABA BARIŞI DESTEKLEYECEK

Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakatın ardından iki ülkenin liderleri sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt vererek ortak çabalarının bölgede barış ve istikrarı destekleyeceğini söyledi. Erdoğan, “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barış ve istikrarı destekleyeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “Türkiye’den güzel haberler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak” ifadelerini kullandı. Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise “Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Dostum Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider. Çok zeki biri. Kendi halkının güvenliğini istiyor” diye konuştu.