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HaberlerBeşiktaşAboubakar olmadı, Diaby geliyor!
02.09.2019 - 10:08| Serdar Sarıdağ/Skorer

Aboubakar olmadı, Diaby geliyor!

Porto'nun bonservis bedeli istemesi üzerine Aboubakar transferinden vazgeçen Beşiktaş yönetimi, rotayı bir süredir gizli görüştüğü Abdoulay Diaby'ye çevirdi. Sporting Lizbon'la el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Malili golcüyü öğleden sonra İstanbul'a getiriyor.

Aboubakar olmadı, Diaby geliyor!

Transferin son gününden teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatı üzerine takıma golcü kazandırmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar için görüşmelerini sürdürdüğü Porto ile anlaşma sağlayamadı.

Portekiz ekibinin Kamerunlu golcüyü bedava vermek istememesi üzerine bu transferden vazgeçildi.

Siyah-beyazlı kulüp bunun üzerine rotayı bir süredir gizli görüştüğü Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı idareciler Sporting Lizbon forması giyen Malili oyuncuyu bugün öğleden sonra İstanbul'a getirecek.  

 
 

 

 

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