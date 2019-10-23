23.10.2019 - 21:16 | | AA
ACS Sepsi - Galatasaray: 78-62
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.
Bu sonuçla Galatasaray, kupadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı. Sepsi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına 42-31 önde gitti.
Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan ACS Sepsi, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadayı 78-62 kazandı.
İşte temsilcilerimizin maç sonuçları:
KP Brno - BOTAŞ: 63-88
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Umana Reyer Venezia: 86-81
OGM Ormanspor - CCC Polkowice: 89-85
Ruzomberok - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65-85