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HaberlerEurocupACS Sepsi - Galatasaray: 78-62
23.10.2019 - 21:16 | | AA

ACS Sepsi - Galatasaray: 78-62

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.

ACS Sepsi - Galatasaray: 78-62

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, kupadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı. Sepsi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına 42-31 önde gitti. 

Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan ACS Sepsi, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadayı 78-62 kazandı.

İşte temsilcilerimizin maç sonuçları:

KP Brno - BOTAŞ: 63-88
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Umana Reyer Venezia: 86-81
OGM Ormanspor - CCC Polkowice: 89-85
Ruzomberok - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65-85

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