23.10.2019 - 08:38 |
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e imalı tweet!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Real Madrid’e 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maç sonrası Ahmet Çakar attığı tweet ile sosyal medyayı salladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dün gece evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İspanyol devi Real, Kroos'un 18. dakikada attığı gole sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Maç sonrasında spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar attığı sosyal medyayı salladı. Çakar, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in efsane olmuş sözü 'what can i do sometimes??' mesajını paylaştı.
Bazı taraftarlar Ahmet Çakar'a tepki gösterirken bazı taraftarlar ise beğeni yağmuruna tuttu.