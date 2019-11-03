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Haberler1.LigAltay'da gol var, galibiyet yok
03.11.2019 - 11:10 | | İZMİR (İHA)

Altay'da gol var, galibiyet yok

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altay, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Altay'da gol var, galibiyet yok

Altay, bu maçla beraber ligde ilk deplasman yenilgisini tattı. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin 10. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Geçen hafta Menemenspor maçında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, bu hafta da kazanamadı. Ligde en golcü deplasman takımı konumunda bulunan Altay, Hatayspor karşısında savunma problemine çare bulamadı.

Altay'da gol var, galibiyet yok
Bu sezon oynadığı 5 deplasmanda maçında 12 gol atan İzmir ekibi, kalesinde 8 gol gördü. Oynadığı tüm deplasman maçlarında rakip fileleri en az iki kez sarsan Altay, Hatayspor maçıyla beraber ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı. Daha önceki maçlarda Boluspor'u 2-0, Altınordu'yu 3-0 yenen siyah-beyazlılar, İstanbulspor'la 2-2 ve Adanaspor'la 3-3 berabere kalmıştı. Hatay deplasmanında Marco Paixao'nun 1 gol, 1 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla İzmir ekibi, 10. hafta sonunda 15 puanda kaldı. Altay, ligin 11. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

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