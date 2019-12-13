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13.12.2019 - 16:40 | | İSTANBUL (AA)

Anadolu Efes'ten dev maç öncesi açıklama

Ligin 12. haftasında yarın oynanacak maçta Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yapılmayacağı açıklandı.

Anadolu Efes'ten dev maç öncesi açıklama

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "Karşılaşma kapsamında misafir takım için tahsis edilen tribün kategorisinin biletleri, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından misafir takıma verilen ceza sebebiyle Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulacak. Misafir takım taraftarları için bilet satışı yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması, saat 17.30'da başlayacak.

 

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