AnkaragÃ¼cÃ¼ - Trabzonspor: 0-3

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda Karadeniz temsilcisi Trabzonspor deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maÃ§Ä± Trabzonspor 3-0 kazandÄ±.

Bordo-mavili ekibin gollerini 6. dakikadaÂ SÃ¶rloth, 49. dakikada Yusuf SarÄ± ve 56. dakikadaÂ Nwakaeme kaydetti. AnkaragÃ¼cÃ¼'nde 45+1. dakikada 2. sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± gÃ¶renÂ Faty takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

VAR'la iptal edildi

30. dakikada hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, Trabzonspor'un penaltÄ± beklediÄŸi pozisyonu VAR monitÃ¶rÃ¼nde izledikten sonra penaltÄ± yok kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.

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Bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 22'ye yÃ¼kselten Trabzonspor maÃ§ fazlasÄ±yla liderliÄŸe oturdu. MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ise 9 puanla son sÄ±ranÄ±n bir sÃ¼tÃ¼nde yer alÄ±yor.

Ä°ÅžTE SÃœPER LÄ°G'DE PUAN DURUMU

Ä°LK 11'LER:

AnkaragÃ¼cÃ¼:Â Korcan, Kitsiou, YalÃ§Ä±n, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, AydÄ±n, Ä°lhan, Faty, Orgill

Trabzonspor:ÂErce KardeÅŸler, Pereira, HÃ¼seyin TÃ¼rkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf SarÄ±, Nwakaeme, SÃ¶rloth

MaÃ§tan dakikalar

6. dakikada Kitsiou'nun, YalÃ§Ä±n Ayhan'a gÃ¶ndermek istediÄŸi topu araya girerek Ã¶nÃ¼ne alan SÃ¶rloth meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± biraz sÃ¼rdÃ¼kten sonra aÄŸlarla buluÅŸturdu ve takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.Â

18. dakikada Canteros'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta top ilk Ã¶nce direÄŸe ardÄ±ndan da kalecinin sÄ±rtÄ±na Ã§arparak kornere gitti.Â

23. dakikada Sosa'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta altÄ± pas iÃ§inde iyi yÃ¼kselen Obi Mikel'in vuruÅŸunda, Ã¼st direÄŸe Ã§arpan top oyun alanÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼.Â

30. dakikada Sosa'nÄ±n ortasÄ±nda ceza alanÄ± iÃ§inde YalÃ§Ä±n Ayhan topu uzaklaÅŸtÄ±rmak isterken meÅŸin yuvarlak SÃ¶rloth'un Ã¶nÃ¼nde kaldÄ±. Bu futbolcunun vuruÅŸunda YalÃ§Ä±n Ayhan'a Ã§arpan top ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â

42. dakikada Sosa'nÄ±n ÅŸutunda kaleci Korcan Ã‡elikay topu sektirince meÅŸin yuvarlak SÃ¶rloth'un Ã¶nÃ¼nde kaldÄ±. Bu futbolcunun vuruÅŸunda kaleci tehlikeyi Ã¶nledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-0 Trabzonspor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde sona erdi.