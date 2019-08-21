APOEL-Ajax: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında gruplar öncesi son aşama, 3 karşılaşmayla başladı.

Play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda): 0-0

LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını yönetti.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtaki tek gol, 28'inci dakikada Lukas Masopust'tan geldi. CFR Cluj'da Billel Omrani, 79'uncu dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olduğu maçta, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık ise VAR hakemi olarak görev yaptı.