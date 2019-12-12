Bakan Kasapoğlu: "Çirkin saldırıyı kınıyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Pariste uğradığı durumla ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübünü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."