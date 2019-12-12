Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Bakan Kasapoğlu: "Çirkin saldırıyı kınıyorum"
12.12.2019 - 00:26 |

Bakan Kasapoğlu: "Çirkin saldırıyı kınıyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Fransa'da yaşadığı olayları kınadığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: "Çirkin saldırıyı kınıyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Pariste uğradığı durumla ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübünü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."

Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Sıradaki Haber