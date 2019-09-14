Barcelona-Valencia canlı bahisle Misli.com'da

BARCELONA – VALENCIA

La Liga’da ilk 3 haftalık periyotta özellik deplasmandaki puan kayıplarıyla istediğini bulamayan Barcelona’nın Camp Nou’daki Valencia mücadelesinin heyecanını, Misli.com’da Canlı Bahis ile daha fazla hissedeceksiniz. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund deplasmanına çıkacak olan Barcelona’da özellikle savunma hattı şimdiye kadar isteneni veremezken, 3 maçta da gol yedi. Sakatlığı süren Messi’yi arayan Katalanlar’da Griezmann bu maça kadar 2 kez fileleri havalandırabildi. Dembele ve kaleci Neto da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Kulübün sahibi Peter Lim ile yaşadığı fikir ayrılıkları sonrasında Valencia’da antrenör Marcelino’nun yerine Albert Celades getirildi. Savunmada Piccini ve orta alanda Soler siyah beyazlıların eksikleri.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Geçen sezon La Liga’da Barcelona maç başına 3,32 gol ortalamasıyla maçları en gollü geçen ekipti.

• Valencia’nın son 8 maçının 7’si 2-3 gol arasında skorla bitti.

• Valencia, Camp Nou’da oynadığı son 5 maçın 4’ünün ilk yarıları kaybetmedi.

• Barcelona La Liga’da oynadığı son 6 maçın 5’inde kalesini gole kapatamadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi ekip Barcelona’nın galibiyeti. Bu maça bahis yapan üyelerin yarısından çoğu Barcelona’nın Camp Nou’da maçı alacağını ön görmüş.

• Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği diğer tercihler ise 2,5 Gol Üstü ve Karşılıklı Gol Var olarak ön plana çıkıyorlar.

MİSLİ.COM YAZARI M. FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Aralarındaki son 2 sezon oynanan maçlarda Valencia, Barcelona’ya sürekli sorun çıkaran takım oldu. Geçen sezon Camp Nou’da kupada yendiler, ligde berabere kaldılar. Valencia’daki son 2 lig maçı beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon La Liga’da en erken teknik adam değişimine Valencia gitti. İspanya’nın U21 eski menajeri Albert Celades’i göreve getirdiler. Barça da şokla başladı. Önce Bilbao yenilgisi, ardından 5-2’lik Betis keyfi, ama sonrasında ligin yenisi Osasuna önünde 2-2’lik beraberlik. Messi, Suarez, Dembele gibi eksiklikleri aradılar. Bu maçta Suarez dönüyor, Messi ise belirsiz. Ama Dembele yok. Maç Sonucu 1 ve 2,5 ÜST güzel seçenek olur.