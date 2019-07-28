Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Audi Cup 2019

Bayern Münih Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Bayern Münih'in düzenlediği turnuvada bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm merak edilenler...



BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanacak zorlu mücadele 30 Temmuz Salı günü saat 21:30'da oynanacak ve mücadele D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN GELECEK HAZIRLIK MAÇLARI



30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)