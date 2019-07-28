28.07.2019 - 21:27
Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Audi Cup 2019
Audi Cup 2019'da bu yıl ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, ilk maçında turnuvanın ev sahibi Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Bayern Münih'in düzenlediği turnuvada bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm merak edilenler...
BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanacak zorlu mücadele 30 Temmuz Salı günü saat 21:30'da oynanacak ve mücadele D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN GELECEK HAZIRLIK MAÇLARI
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)