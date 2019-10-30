BB Erzurumspor-Bodrumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

BB Erzurumspor-Bodrumspor maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Bodrumspor'u konuk edecek.

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada 14 puan topladı ve ligde 9. sırada yer alıyor. Son olarak Hatayspor'u sahasında 3-1'lik skorla geçen Erzurumspor'un bu maçtaki gollerini Mickael Pote, Hasan Hatipoğlu ve Jugurtha Hamroun kaydetmişti

Bodrumspor ise TFF 2. Lig Kırmızı Grupta geride kalan 10 haftada topladığı 9 puan ile 13. sırada yer alıyor. Lig'de işler Bodrumspor'un istediği gibi gitmiyor. Son olarak sahasında Kırşehir Belediye karşısında 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Bodrumspor bir önceki turda Erbaaspor'u 3-0 geçip Erzurumspor'a rakip olmasını başarmıştı.

ERZURUMSPOR-BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Bodrumspor maçı 14:30'da başlayacak. Yakup Özhan'ın düdük çalacağı müsabaka A Spor ekranından naklen yayınlanacak.