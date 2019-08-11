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11.08.2019 - 08:00

Ben Yedder müjdesi

Monaco’da forvet takviyesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ben Yedder müjdesi

Sezonun açılış maçında önceki gün Lyon’a sahasında 3-0 yenilen Monaco’da forvet takviyesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni bir golcü almadan Falcao’yu serbest bırakmayacağını her fırsatta dile getiren Fransız ekibinin, Sevilla’nın yıldızı Ben Yedder’in transferinde artık sona geldiği belirtildi. Monaco’nun 28 yaşındaki Fransız golcü için Sevilla’ya 25 milyon euro teklif ettiği ve anlaşmanın gerçekleşmek üzere olduğu bildirildi. Monaco’nun Ben Yedder’in transfer olmasıyla beraber serbest bırakacağı Falcao hafta başında İstanbul’a gelecek ve takıma katılacak.

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