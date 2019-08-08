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08.08.2019 - 12:52

Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor...

Beşiktaş'ta Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'den sonra Isimat Mirin'le yolları ayrılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız savunmacıya "Kulüp bul" dedi.

Serdar Sarıdağ / Skorer Özel

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha...

Siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" dedi. 

Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılmıştı.

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