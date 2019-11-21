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21.11.2019 - 15:18 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Siyah-beyazlı takımın bugün yaptığı idmanda oyuncuların yüzleri gülüyordu.

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve ayak tenisinin ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin'in katılmadığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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