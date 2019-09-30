Büyük Finalistler Kemer’de belli oldu

Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası’nda İstanbul ayağı hafta sonunda Kemer Country Golf Kulübü’nde yapıldı, kazananlara kupaları verildi.

Organizasyona Türk Hava Yolları’nkurumsal müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimlerin de bulunduğu 360 kişi katıldı. National Car Rental ve SOCAR firmalarının sponsor olduğu turnuvanın kazananları kasım ayında Antalya’da yapılacak olan ‘Büyük Finalde’ oynamaya hak kazanırken, Turkish Airlines Open Pro-Am’da da yer almak için mücadele edecekler.Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası’nda İstanbul ayağı hafta sonunda Kemer Country Golf Kulübü’nde yapıldı, kazananlara kupaları verildi. Organizasyona Türk Hava Yolları’nkurumsal müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimlerin de bulunduğu 360 kişi katıldı. National Car Rental ve SOCAR firmalarının sponsor olduğu turnuvanın kazananları kasım ayında Antalya’da yapılacak olan ‘Büyük Finalde’ oynamaya hak kazanırken, Turkish Airlines Open Pro-Am’da da yer almak için mücadele edecekler.Zorlu bir mücadelenin yaşandığı organizasyonda bayanlarda Ayşen Erdoğan 43 puanla zirveye çıktı. Erkeklerde ise 46 puanla Cavit Ersoy birinci sıraya yerleşti ve her iki finalist de Antalya’da düzenlenecek olan büyük finale gitmeye hak kazandı. 4-5 Kasım tarihlerinde Büyük Final’e katılacak finalistler, Türk Hava Yolları ile Business Class sınıfında Antalya’ya seyahat edecek ve o hafta Türk Hava Yolları misafirperverliğinde 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde konaklama imkânına sahip olacak.

Ayşen Erdoğan ve Cavit Ersoy’a kupalarını Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.