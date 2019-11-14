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14.11.2019 - 16:38 |

Darüşşafaka Basket Linkedln’de

Türk basketbolunun köklü kulübü Darüşşafaka Basket, resmi Linkedln hesabını yayın hayatına geçirdi.

Darüşşafaka Basket Linkedln’de

Ülke basketbolunun köklü kulüplerinden Darüşşafaka Basket, resmi Linkedln hesabı yayın hayatına başladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Linkedln hesabı da linkiyle paylaşılarak spor severlere sunuldu.

Yapılan açıklamada: “Darüşşafaka Basketbol Resmi LinkedIn hesabı yayında!

Linke tıklayarak LinkedIn sayfamıza ulaşabilir, bizi LinkedIn'de de takip edebilirsiniz! https://www.linkedin.com/company/dar%C3%BC%C5%9F%C5%9Fafaka-basketbol” denildi.

 

 

 

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