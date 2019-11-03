Dengeli büyüme!

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Fenerbahçe’de geçen sezon aralık ayında atılan takımın temeli, yaz ayı transfer sezonu ve kampın da etkili geçmesi sonrası iyice oturmaya başladı.

Teknik heyetin en önem verdiği konu ise takımın dengeli olması. Hem hücumu hem de savunmayı etkili yapabilmesi ve iki yönlü olabilmesi üzerinde duruluyor.

18 gol atıp kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler ligin en az gol yiyen takımlarından biri olduğu gibi ayrıca en golcü takımlarından olmayı da başardı. Sakatların iyileşmesi ve herkesin orijinal pozisyonuna dönmesiyle birlikte takımdaki toparlanma daha da dikkat çekiyor.

Ersun Yanal’ın önem verdiği bir diğer önemli konu da hücuma herkesin katkı yapması.

Oyunu kaleciden kurmak isteyen Yanal, savunma oyuncularının da skora katkı yapması gerektiğini ifade ediyor. Sürpriz golcü çıkmadığı sürece maçları kazanmanın zor olacağı kaydediliyor. Tecrübeli teknik adamın bu planı da geride kalan haftalarda büyük ölçüde tutmuşa benziyor.

Sarı-lacivertli takımın attığı 18 golde dengeli bir dağılım gözüküyor.

Takımın golcüsü Vedat Muriç, 5 kez fileleri havalandırırken geriye kalan goller orta saha ve savunma oyuncularından geldi.

Rodrigues, Dirar, Tolga, Zanka ikişer kez, Ozan, Emre, Moses, Ferdi ve Gustavo da birer kez gol atma başarısı gösterdi.