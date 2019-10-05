Donk: "Beklemediğimiz bir sonuç"

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile berabere kalan Galatasaray'da Donk maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Beklemediğimiz bir sonuç. Daha iyisini yapıp daha üretken olarak daha çok pozisyona girebilirdik. Fazla bir şey yapamadık skor anlamında. Şu an bizi mutlu eden tek şey milli takım arasının gelmesi. Dinlenip kendimize gelmemiz için bir zamanımız var en azından."