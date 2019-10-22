Jailson'u hatası yaktı, Serdar Aziz formayı kaptı!

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Fenerbahçe’de haftalardır konuşulan defans hattı Serdar Aziz’in dönüşü ile toparlandı. Sezon başı hazırlık kampında elindeki çatlak nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalan deneyimli futbolcu, bu süreçte formayı Jailson’a daha sonra da Zanka’ya kaptırdı. Teknik direktör Ersun Yanal, Zanka-Jailson ikilisinden memnun olduğu için uzun süre savunma hattında değişikliğe gitmedi.

Ancak Jailson’un Antalyaspor maçındaki hatası pahalıya patlayınca Yanal, artık daha garantiye gitmeyi tercih etti. Jailson orta saha özelliklerini kullanıp geriden oyunu çok iyi kuruyordu. Ancak bu konu ikinci planda duruyor. Öncelikli olarak bu bölgede oynayan oyuncunun hata yapmaması ve gol yedirmemesi gerekiyor.

Bu nedenle Serdar, stoper özelliklerini daha iyi kullanması sebebiyle ilk 11’e döndü. Ersun Yanal artık bu bölgede macera aramayacak.

Hatasız oyun

Uzun süredir forma alamadığı için sıkıntılı olan Serdar da Denizlispor maçındaki performansıyla sahanın yıldızlarından biri oldu. 16 ikili mücadelenin 14’ünü, çıktığı 8 hava topunun tamamını kazanan 28 yaşındaki stoperin başarısıyla savunma kendi düzeyini yakaladı. Neredeyse hatasız oynayan savunma sayesinde sarı-lacivertliler maç içinde skor dezavantajı yaşamadı.