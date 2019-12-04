‘Eksik parça tamamlandı’

Süper Lig’in ilk haftalarında kimsenin şampiyonluk adayları arasında göstermediği Beşiktaş üst üste kazandığı maçlarla zirveye daha da yaklaşırken, yeni yönetimin de tribünlerin, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile kenetlenmesine çok sevindiği belirlendi.



Kayserispor maçının ardından Vodafone Park’ta durum değerlendirmesi yapan yöneticilerin, “Bizim uzun süredir asıl beklentimiz buydu. Eğer içeride huzur sağlanırsa başarı gelir. Şimdi camia olarak çok daha güçlü ve iddialı olacağız. Mental anlamda takımda eksik olan parça tamamlandı” diye konuştukları bildirildi.

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Kayserispor karşılaşması öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek, takımla duygusal bir konuşma yapması da, oyuncular arasında çok olumlu karşılandı. Başkan Çebi, kulüpteki maddi sıkıntıları tüm gerçekliğiyle futbolculara anlatırken, maaşların geç de olsa ödeneceğini bildirdi. Bu samimi ve pozitif yaklaşımın futbolcular tarafından takdirle karşılandığı ve oyuncuların maddi konuları arka plana attıkları vurgulandı. Siyah-beyazlı teknik heyetin, Başkan Çebi ve yönetim kurulunun ortaya koyduğu çabalardan büyük memnuniyet duyduğu da ifade edildi.