Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayEmre Mor: O ismi tanımıyorum
23.07.2019 - 08:48

Emre Mor: O ismi tanımıyorum

Galatasaray'a transferi karmaşık bir durum alan Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan ancak son günlerde hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkan milli futbolcu Emre Mor Instagram hesabı üzerinden flaş bir paylaşıma imzasını attı. 

Kendisini Emre Mor'un menajeri olarak tanıtan ve "Şu an Emre Mor takımının kampında. Herhangi bir hareketlilik yok ama bir gelişme olmasını bekliyoruz. Celta Vigo, bu işin iyi sonuçlanması için elinden gelen katkıyı gösteriyor. Transferin olmaması için bir sebep yok" şeklinde açıklamalarda bulunan Serhat Yılmaz ile ilgili paylaşım yapan genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey duymadım. Böyle gereksiz dedikoduları ortaya atmayın lütfen. Bu tip menajerler de kendilerini benimle çalışıyormuş gibi göstermesinler. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok."

 

Emre Mor: O ismi tanımıyorum

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cevher Özer'in yeni takımı OGM Ormanspor

Cevher Özer'in yeni takımı OGM Ormanspor

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Sıradaki Haber