Ersun Yanal'dan Galatasaray göndermesi!

AUDI Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Henüz bir derin bir kadroya sahip değiliz"

"Oyuncularımızın neler yapabileceğini görmek adına önemli bir maçtı. Oyunun içinde birçok pozisyon var ama bunları tek tek değerlendirmek yerine, gollerden sonraki oyundan düşmeyi kaldırmamız gerekiyor. Henüz bir derin bir kadroya sahip değiliz ve bunun sıkıntılarını yaşayabiliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede takımımızı bir üst seviyeye taşıyacağız"

"Başka takımlar da böyle skorlar aldılar"

"Ben skordan başka şeylere bakıyorum. Birkaç gün önce başka takımlar da böyle skorlar aldılar.

"Dirar henüz iki gün önce geldi"

"Dirar henüz iki gün önce geldi ve takımla sadece bir antrenman yaptı. Bu tip maçlarda yapılan hatalar şefkatle karşılanmalı. Sanırım böyle bir olay bir daha olmaz"

"Bugün motivasyon kaybı yaşadık"

"Wolfsburg ve Hertha maçlarında rakiplerimizden iyiydik. Bugün motivasyon kaybı yaşadık. Devrede bunu konuştuk ve düzelttik. Güçlü bir takımız. Güçlü oyuncularımız var. Bazı oyuncularımızın ufak tefek problemleri var"

Maçta sakatlanan ve oyunan devam edemeyen Hasan Ali'nin son durumu ile ilgili olarak Yanal, "Hasan Ali Kaldırım'ın çok önemli bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Ama kesin olarak sonuçları görünce konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.



Seyircinin tepkisiyle karşılaşan Dirar için Yanal, "Yaşananların sevgiden kaynaklandığını düşünüyorum. Sevgiyi abartıyoruz. Yine çıkarken alkışladılar onu. Nabil Dirar'ın profesyonelliği ve takım içindeki coşkusunu destekliyorum. Çalışkan, her pozisyonu oynamak isteyen, görevden kaçmayan düzgün bir profil" dedi.