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HaberlerGençlerbirliği Haberleri Ertaç Özbir: "11'e 11 olsaydık, daha iyisini yapabilirdik"
28.12.2019 - 00:24 | | AA

Ertaç Özbir: "11'e 11 olsaydık, daha iyisini yapabilirdik"

Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin oyuncusu Ertaç Özbir, maçta gördükleri 2 kırmızı kartın işlerini zorlaştırdığını söyledi. Maçta ilk kırmızı kartı gören Nadir Çiftçi'nin küfür edip etmediği ile ilgili soru üzerine Ertaç açıklamalarda bulundu.

Ertaç Özbir: "11'e 11 olsaydık, daha iyisini yapabilirdik"

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin oyuncusu Ertaç Özbir, maçta gördükleri 2 kırmızı kartın işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensupların açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı futbolcu, "Mağlup olduğumuz için son derece üzgünüz. 11'e 11 olsaydık, daha iyisini yapabilirdik. 9 kişi kaldıktan sonra skoru korumaya yönelik oyun tarzına büründük. Bu sefer çok çekilince, goller geldi." diye konuştu. 

Sahada eksik kalmalarının ardından hücum yapmalarının zor olduğunu kaydeden Ertaç Özbir, "İstesek de 9 kişiyle hücum yapamazdık. Bu anlamsız ve gereksiz olurdu. 9 kişiyle hücum yapmak, geride çok fazla açığa sebep olacaktı. İkinci yarı doğru şeyleri yapmaya çalıştık fakat duran toptan gelen goller bizim şanssızlığımız oldu." ifadelerini kullandı. 

"Hakemlerimizi sahada tutmamız lazım"

Maçta ilk kırmızı kartı gören Nadir Çiftçi'nin küfür edip etmediği ile ilgili soru üzerine Ertaç, şunları kaydetti: 

"Kötü niyetle değil ama belki ağzından bir şeyler çıkmış olabilir. Bu insanlık halidir. Arada sitem şeklinde kendisine de küfür etmiş olabilir. Hakeme olduğunu düşünmüyorum, umarım öyle değildir. Sonuçta hakemlerimizi sahada tutmamız lazım. Onlar bizim her şeyimiz. Şu an herkes onlara baskı yapıyor ama ben inanıyorum ki onlar iyi niyetli olarak her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Umarım bundan sonra da aynı şekilde bozmadan devam ederler. Önemli olan iyi niyet. İyi niyetlerini ortaya koyarlarsa, bizim için hiçbir sorun yok."

Ertaç Özbir: 11e 11 olsaydık, daha iyisini yapabilirdik

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