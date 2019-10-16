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16.10.2019 - 18:17 |

Erten Ersu 9 ay sonra ilk kez idmanda

Fenerbahçe'de ön çapraz bağları kopan ve 9 ay sahalardan uzak kalan kaleci Erten Ersu, bugün ilk kez kaleci idmanında yer aldı.

Erten Ersu 9 ay sonra ilk kez idmanda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Saat 17.30'da başlayan idmana milli takımlarından dönen Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Vedat Muriç de katıldı. Kosova ile Karadağ karşısında gol sevinci yaşayan Vedat idmanı düz koşuyla tamamladı.

Grip olan Altay Bayındır ve Harun Tekin idmanda yer almazken ön çapraz bağı sakatlığını atlatan Erten Ersu 9 ay sonra ilk kez kaleci idmanına katıldı.

Kasığında ağrı bulunduğu gerekçesiyle dün yapılan idmanda özel program dahilinde çalışan Max Kruse'ye bugün de aynı program uygulandı.

Sakat futbolculardan Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavileri sürerken milli takımlarında bulunan Zanka, Isla ve Ferdi'nin ise takıma yarın katılmaları bekleniyor.

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