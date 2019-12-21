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21.12.2019 - 10:46 |

Fenerbahçe Beko'da Stimac tehlikesi

Fenerbahçe Beko'nun 25 Eylül'de 3 aylık lisans çıkardığı Vladimir Stimac için tehlike kapıda. Stimac'ın sözleşmesi 4 gün sonra sona eriyor ve sarı lacivertli takımdan bu konuda henüz bir hamle gelmedi.

Fenerbahçe Beko'da Stimac tehlikesi

Skorer

THY Euroleague'de kötü günler geçiren ve 15 hafta sonunda sadece 5 galibyet alabilen Fenerbahçe Beko'da bir tehlike daha kapıda.

Sarı lacivertli takımın 25 Eylül'de rotasyona dahil ettiği ve 3 aylık lisans çıkardığı Vladimir Stimac'ın sözleşmesi 4 gün sonra sona eriyor.

Jan Vesely'nin sakatlığının ardından uzun rotasyonunda sorun yaşayan Fenerbahçe Beko'da Stimac konusunda henüz bir sözleşme uzatılma açıklaması gelmedi.

Pivot transferi arayışında olan sarı lacivertli takımın 32 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe Bekoda Stimac tehlikesi

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