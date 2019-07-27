Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe’nin 3 ayda bir düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlarken daha sonra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, “Kulübümüz yönünden 3 Temmuz 2011 kumpas olayı hukuki ve manevi anlamda bitmedi. Verdiği zararlardan dolayı maddi anlamda da bitmiş değil” dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesislerinde devam ederken sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük bir konuşma yaptı. Nisan ayından bugüne kadar kulüpte ve ülkede olan bazı konulara temas eden Küçük, “3 Mayıs 2019 tarihinde Dereağzı Tesisleri'mizde kulübümüzün kuruluş yıldönümünü kutladık. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde yıl dönümünü kutladık. 16 Haziran’da Mali Genel Kurul yaptık. Temmuz ayı hem ülkemiz için hem kulübümüz için darbelerle, darbe teşebbüsleriyle, FETÖ’nün kurduğu kumpaslarla 3 Temmuz’da buna maruz kaldık. 15 Temmuz'da da ülkemiz yine FETÖ kumpasıyla, demokrasimiz, parlamentomuz ve milletimiz bununla karşı karşıya kaldı. Kulübümüz yönünden 3 Temmuz 2011 kumpas olayı hukuki ve manevi anlamda bitmedi. Verdiği zararlardan dolayı maddi anlamda da bitmiş değil. Yönetimimiz bir önceki yönetimin titizlikle takip ettiği hukuki süreçleri aynı ciddiyetle takip ediyorlar. Bu memnuniyet verici bir durum. Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları hem faaliyet raporunda hem başkanımızın yapacağı konuşmada bunlar sizlere anlatılacak” diye konuştu.

Küçük’ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yürütme kurulu üyeleri Başkan Ali Koç’tan plaket aldı.

Kürsüye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ise, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Becan, yeni sezon öncesi kombine bilet satışında 32 bin, formada ise 25 bin rakamına ulaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, faaliyet raporunu açıkladı. Kulübün başta 'Fener Ol' kampanyası olmak üzere, kombine bilet ve forma satışı hakkında da bilgiler veren Becan, şunları kaydetti:

"Gelecek ve umuttan bahsediyorsak ilk olarak 'Fener Ol'a değinmemiz lazım. Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan olan kampanyamız, 6 ay bile olmadan ulaştığımız sonuçlarda camiamızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kampanyamızın ilk yılı Nisan 2020'ye kadar devam edecek ve sonunda 200 milyon TL'ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız çeşitli aktivitelerle devam edecektir. En büyük gücümüz taraftarımız. Geçen sene boş koltuk bırakmayan, deplasmanda yalnız bırakmayan camiamızın değerleri taraftarlarımız, bizim son sezonda olduğu gibi bu sezonda da en büyük destekçilerimiz olacaklar. 12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 32 bin üzeri kombine satışı yaptık ve bu her geçen gün artmaktadır. Forma lansmanımızı Dereağzı'nda gerçekleştirdik. Forma satışlarımızda ilk bir haftada 25 bine ulaştı. Bu da geçtiğimiz 10 yılın satışlardan en çok ulaşılan rakam."