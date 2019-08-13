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13.08.2019 - 14:11| İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu üyeleri ve sporcuların katılımı ile yapıldı.

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sarı-lacivertli kulübün amatör branş sporcuları katıldı. 

Törende misafirlerle bayramlaşan ve bir konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Kulübümüzün her sene düzenlediği bayram kutlamasına hoş geldiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kulüp çalışanlarının, taraftarın, sporcuların ve Fenerbahçe'ye gönül veren tüm herkesin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu. 

Küçük'ün ardından kürsüye gelen Sevil Zeynep Becan ise şunları söyledi:

"Sizleri başkanım ve yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramlaşmak ve bayramlarda bir araya gelmek bizim geleneğimiz. Bir aradaysak; güçlüyüz, kuvvetliyiz çünkü biz Fenerbahçeliyiz." 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bayramlaşma töreninde yer almadı. 

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