Ferdi Kadıoğlu: Ersun Yanal ile problem yaşamadım

Fenerbahçe'de taraftarız gözdesi Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor maçının ardından konuştu. Genç yıldız, oynamadığı dönemde Ersun Yanal ile problem yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

İşte Ferdi'nin açıklamaları:

Son zamanlarda süre alıyorum, mutluyum. Takıma gol ve asist olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum, en azından A takımda oynuyorum.

Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım. O en doğrusunu yaptı, beni en doğru zamanda sahaya koydu. Şu anda bir sıkıntı yok.