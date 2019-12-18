18.12.2019 - 23:18 |
Ferdi Kadıoğlu: Ersun Yanal ile problem yaşamadım
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 2-0 mağlup edip kupada bir üst tura yükseldiği maçın ardından konuşan Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal ile problem yaşadınız mı? soruna, "Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım" yanıtını verdi.
Fenerbahçe'de taraftarız gözdesi Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor maçının ardından konuştu. Genç yıldız, oynamadığı dönemde Ersun Yanal ile problem yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
İşte Ferdi'nin açıklamaları:
Son zamanlarda süre alıyorum, mutluyum. Takıma gol ve asist olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum, en azından A takımda oynuyorum.
Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım. O en doğrusunu yaptı, beni en doğru zamanda sahaya koydu. Şu anda bir sıkıntı yok.