Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ferdi Kadıoğlu: Ersun Yanal ile problem yaşamadım
18.12.2019 - 23:18 |

Ferdi Kadıoğlu: Ersun Yanal ile problem yaşamadım

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 2-0 mağlup edip kupada bir üst tura yükseldiği maçın ardından konuşan Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal ile problem yaşadınız mı? soruna, "Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım" yanıtını verdi.

Ferdi Kadıoğlu: Ersun Yanal ile problem yaşamadım

Fenerbahçe'de taraftarız gözdesi Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor maçının ardından konuştu. Genç yıldız, oynamadığı dönemde Ersun Yanal ile problem yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

İşte Ferdi'nin açıklamaları:

Son zamanlarda süre alıyorum, mutluyum. Takıma gol ve asist olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum, en azından A takımda oynuyorum.

Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım. O en doğrusunu yaptı, beni en doğru zamanda sahaya koydu. Şu anda bir sıkıntı yok.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-2

Ferdi Kadıoğlu: Ersun Yanal ile problem yaşamadım

 

    Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aslan’dan çifte atak!

    Aslan’dan çifte atak!

    ‘Merih şu an çok iyi’

    ‘Merih şu an çok iyi’

    Babel'den şok darbe!

    Babel'den şok darbe!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Sıradaki Haber