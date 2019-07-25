Galatasaray-Augsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Augsburg hazırlık maçı için geri sayım sürüyor. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ikinci hazırlık maçında bu akşam Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesinde Galatasaray'da yeni transferlerin nasıl bir performans sergileyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. Leipzig ile oynanan ilk hazırlık maçında takımının iki golüne imza atarak yıldızlaşan Ryan Babel'in bu akşam nasıl bir performans ortaya koyacağı ise ayrı bir merak konusu. Peki Galatasaray-Augsburg maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, bu akşam Augsburg ile karşılaşacak

Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçı, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya'nın Augsburg takımıyla karşılaşacak.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

GALATASARAY-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Augsburg - Smart Spor / Kanal 82 ekranından naklen yayınlanacak . Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.