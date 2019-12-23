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23.12.2019 - 08:20 | | Fanatik

Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı!

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olan Taylan Antalyalı’yı takımda tutma kararı aldı. Teknik patron Fatih Terim de, Taylan’a ikinci yarıda daha fazla şans vermek amacında.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı!

Son haftalarda şans bulmaya başlayan Taylan Antalyalı’ya Anadolu’dan teklifler geliyor.

Pek çok Süper Lig ekibi, devre arasında genç orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, başarılı futbolcuyu takımda tutacak.

Teknik heyetten bu yönde bir rapor alan Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle göndermeyecek. Fatih Terim de, Taylan’a ikinci yarıda daha fazla şans vermek amacında.

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Galatasarayda Taylan Antalyalı kararı

 

 

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