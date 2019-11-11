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11.11.2019 - 12:45 |

Galatasaray'dan Andone açıklaması

Galatasaray, Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık oluştuğunu açıkladı.

Galatasaray'dan Andone açıklaması

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone hakkında bir açıklama paylaştı. Rumen golcünün sağ diz iç yan bağında yırtık oluştuğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Skorer dün açıklamıştı

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