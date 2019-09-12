Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması! Fatih Terim...

Galatasaray, Fatih Terim'in PFDK'dan aldığı 4 maçlık men cezasının Tahkim Kurulu'nda 3'e indirilmesi karşısında resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden "Yel kayadan toz alır" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray'a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."