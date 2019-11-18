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18.11.2019 - 17:17 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği, Gümüşlükspor ile kardeş kulüp olacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Gümüşlükspor ile "kardeş kulüp" olma konusunda anlaşmaya vardı.

Gençlerbirliği, Gümüşlükspor ile kardeş kulüp olacak

Sinema ve televizyon sanatçısı Nejat İşler'in de yer aldığı Gümüşlükspor yöneticileri ve teknik heyeti, İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği’ni ziyaret ederek başkan Murat Cavcav ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ziyarette Nejat İşler, iki kulübün taraftar profilinin çok benzediğine dikkati çekerek, "Bir gün Gençlerbirliği başkanı olarak sizi de stadımızda ağırlamak isteriz. Gümüşlük'e renk katan bir takım olduk, sizin de çok seveceğinize eminim." ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Cavcav da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cavcav, "Gümüşlük hakikaten güzel bir yer. Orada sizin gibi değerli insanların katkısıyla futbolun gelişmesi, sevilmesi çok güzel. Bir maçımızda tribünde yer almayı ve kardeş kulübümüzü desteklemeyi çok isterim. Kardeş kulübümüze elbette elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Ziyaret anısına İşler ve Cavcav, birbirlerine forma hediye etti.

 

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