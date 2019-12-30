30.12.2019 - 10:31 | | TAKVİM
Güven Yalçın’a Hertha Berlin kancası
Alman kulübünün Beşiktaş’ın genç oyuncusu için kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı..
Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a Alman kulüplerinden Hertha Berlin'in kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.
Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Abdullah Avcı rapor verecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında.
Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.