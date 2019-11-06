Åžampiyonlar Ligi'nde H Grubu inanÄ±lmaz bir Ã§ekiÅŸmeye sahne oluyor. DÃ¼n gece bu grupta oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalar sonunda Ajax ile Chelsea 4-4 berabere kalÄ±rken, Valencia Mestalla'da Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n forma giydiÄŸi Lille'i 4-1'lik skorla devirdi.

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan Ajax, Chelsea ve Valencia'nÄ±n 4 maÃ§ sonunda 7 puanÄ± bulunuyor.

27 KasÄ±m'da Valencia evinde Chelsea'yi konuk edecek. Bu kritik maÃ§Ä± kazanan takÄ±m, gruptan Ã§Ä±kma yolunda dev bir adÄ±m atacak. Gruptan Ã§Ä±kma ÅŸansÄ±nÄ± yitiren Yusuf'un takÄ±mÄ± ise evinde Ajax'la kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

10 AralÄ±k'ta yapÄ±lacak maÃ§larÄ±n programÄ± ise ÅŸÃ¶yle: Ajax-Valencia, Chelsea-Lille...

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