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06.11.2019 - 11:10 |

H Grubu'nda nefes kesen mücadele!

Åžampiyonlar Ligi H Grubu mÃ¼thiÅŸ bir Ã§ekiÅŸme yaÅŸanÄ±yor. 7'ÅŸer puanlÄ± Ajax, Chelsea ve Valencia adeta at baÅŸÄ± gidiyor. Yusuf'un takÄ±mÄ± Lille ise 4-1'lik Valencia bozgununun ardÄ±ndan gruptan Ã§Ä±kma ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti.

Åžampiyonlar Ligi'nde H Grubu inanÄ±lmaz bir Ã§ekiÅŸmeye sahne oluyor. DÃ¼n gece bu grupta oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalar sonunda Ajax ile Chelsea 4-4 berabere kalÄ±rken, Valencia Mestalla'da Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n forma giydiÄŸi Lille'i 4-1'lik skorla devirdi.

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan Ajax, Chelsea ve Valencia'nÄ±n 4 maÃ§ sonunda 7 puanÄ± bulunuyor.

27 KasÄ±m'da Valencia evinde Chelsea'yi konuk edecek. Bu kritik maÃ§Ä± kazanan takÄ±m, gruptan Ã§Ä±kma yolunda dev bir adÄ±m atacak. Gruptan Ã§Ä±kma ÅŸansÄ±nÄ± yitiren Yusuf'un takÄ±mÄ± ise evinde Ajax'la kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

10 AralÄ±k'ta yapÄ±lacak maÃ§larÄ±n programÄ± ise ÅŸÃ¶yle: Ajax-Valencia, Chelsea-Lille...

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H Grubunda nefes kesen mÃ¼cadele

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H Grubunda nefes kesen mÃ¼cadele

Â H Grubunda nefes kesen mÃ¼cadele

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