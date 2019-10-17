SERDAR SARIDAĞ - RÖPORTAJ, FOTOĞRAFLAR: CENGİZ MALGIR

Beşiktaş’ın pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi, seçilmesi halinde yapacağı faaliyetleri açıklarken, Fikret Orman’a hakkını helal etmediğini söyledi.

Çengelköy’de bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Çebi, “Ben Şenol hocayla ekip değilmişim. Bana abi diyen, kendisine 6,5 yıl hizmet etmiş 2. başkanı için söylenecek şey değildi. Ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Ben bu yüzden hakkımı helal etmiyorum. Bazı arkadaşların bana saygısız tutumlarına sessiz kalan bir başkanla 7 sene abi-kardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım ama geri gelip Beşiktaş’a hizmet etmek istiyorum” dedi.

Siyah-beyazlı kulübün 19 yıldır aynı mantıkta insanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Çebi, “19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri devam ediyor. Adalı’yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum. Adalı’nın dernek ziyaretlerinde hakkımda söylediği şeyleri duyuyorum. Yarın başkan olduğumda bana başkanım diye hitap etmek zorunda kalacak. Ben de ona başkanım diyeceğim. Hırslarımızla hareket etmemeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Görev süresi dolana kadar borçları indirmeye gayret edeceğini vurgulayan Çebi şöyle devam etti: “Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum. Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi ayakta tutmak için gelmek istiyorum. Allah hep iyilerin yanında olur, kötülerin yanında olmaz.”

Göreve ilk geldiğinde de kulübün ekonomik durumunun aynı olduğunu belirten Çebi, “Yedi sene evvel de geldiğimde kulüp bugünkü kadar sıkıntıdaydı. Kasaba, manava gidip tek tek konuştuğumu unutmuyorum. İstekli ve arzuluyum. İlk icraat, genel kurula yetki almak için gideceğim. Tüzükte değişiklikler istiyorum. UEFA ile ilgili gidip gitmeme sorunlarımız var onları çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

"Avcı ile devam edeceğim"

Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın performansını da değerlendirdi. Avcı’nın başarılı bir hoca olduğunu belirten Çebi, “Hoca ile devam etmeyi düşünüyorum. Hoca bu işi götüremeyeceğini görürse kendisine düşeni zaten yapacaktır. Del Bosquelerin oluşturduğu maddi yük duruyor hâlâ. O paralar borçla ödendi, borç hâlâ duruyor. Geldiğimde Quaresma’nın bonservisi ödenmemişti. Birileri onun mutluluğunu yaşamak isterken acısını biz çektik. Stat bitti, iki şampiyonluk geldi. Başarıda bize pay vermeseler de camiadan hiçbir şey saklayamazsınız” dedi.

"Vicdanım rahat"

Çebi, icra kurulu başkanı olmasına rağmen bazı kararların kendisine sorulmadan aldığının da altını çizdi. Çebi şöyle devam etti: “Son zamanlarda söylenen paralar nerede ifadelerinin benim tarafımdan dizayn ettirildiği söyleniyor. Taraftarı seviyorum ama onlarla hep mesafeli oldum. Deniz Atalay’ın ‘Ahmet Nur Çebi’ye sorsunlar’ lafını gelsinler bana sorsunlar. Ben transferde görev yapmadım, Futbol AŞ’de görev yapmadım. Zor görevler yaptım ve bana bu görevi veren Orman’a yine de teşekkür ediyorum. Önüme çıkacak olan kötü bir durum varsa bunların hesabını vermeye hazırım. Vicdanım çok rahat.”

"Son 10 yıl denetlenecek"

Seçilmesi halinde Ahmet Nur Çebi son 10 yılın denetleneceğini sözlerine ekledi. Çebi, “Serdal Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Bunu 10 yıla çıkaralım. 10 yılı denetlemeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun yönetme yetkisi vardır. Denetlemeyi denetleme kurulu yapar. Kendi dönemimin incelenmesini canı gönülden istiyorum. Bu benim için ayrı bir öneme sahip” diye konuştu.