Herkes formaya aday

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Teknik direktör Ersun Yanal, iskelet bir kadro üzerinde durmayı doğru buluyor. Ancak forma rekabeti de artırılmaya çalışılıyor. Ayrıca Zanka-Sadık örneğinde olduğu gibi takım içi mücadeleyi artırıp bunun sonuçlara yansıtılması amaçlanıyor, herkese de mesaj oluyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal forma rekabetini arttırmaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam aslında ideal ve iskelet bir kadro üzerinde ilerlemeyi daha doğru buluyor. Bu sayede hem oyun hem de sistem ezberleniyor. Ancak sonuçlar gelmediği için deneyimli teknik adam mecburen performansa yönelik değişiklikler yapıyor. Bunun son örneği Gençlerbirliği maçında görüldü. Başarılı çalıştırıcı, geldiği günden bu yana vazgeçmediği Zanka’yı kulübeye çekip unuttuğu Sadık’ı ilk 11’e monte etti.

Yanal’ın bu hamlesi herkesi şaşırtsa da takım içi rekabetin artırılıp artık bunun sonuçlara yansıtılması planlanıyor. Başta Tolgay Arslan olmak üzere yedek bekleyen ve küsmek üzere olan bazı isimlere de bu sayede mesaj gönderildi.

26 farklı oyuncu

Ersun Yanal aslında sezon içinde birçok isme forma şansı verdi.

İki kulvarda 26 oyuncusuna şans veren tecrübeli teknik adam bir şekilde herkesi kadroya yakın tutmaya çalışıyor. 15 maçla kaleci Altay en çok maça çıkan isim.

Vedat Muriç, Zanka, Ozan Tufan, Tolga, Jailson 14 maçla genç file bekçisini takip ederken Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Gustavo ve Dirar listenin öne çıkan diğer isimleri oldu.

Geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc ise en az süre alan isimlerin başında geliyor. Kruse’nin yokluğunda bile formayı alamayan Sloven futbolcu bu sezon sadece beş resmi maçta çok az süre alabildi.

Birçok oyuncusuna şans veren Ersun Yanal bir şekilde ideal kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Formsuzluk, cezalı ya da sakatlıklar sebebiyle bunu başaramayan deneyimli teknik adamın hedefi ikinci yarıda artık ideal 11’i oluşturmak.

Rekabet ortamı sayesinde takım içinde kendini gösterecek isimler ile yapılacak transferler de eklendiğinde ikinci yarı da daha az değişen bir kadro olması söz konusu.